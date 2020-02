Calciomercato Juventus, con Guardiola arriva un Big assoluto: le ultime in casa bianconera in vista della prossima stagione.

Con l’esclusione dalle Coppe europee per i prossimi 2 anni, il Manchester City potrebbe vedere stravolta la propria rosa in estate. Attenzione, inoltre, alla situazione di pep Guardiola: il tecnico spagnolo è il vero e proprio oggetto dei desideri della Juventus e non è esclusa una sua partenza al termine della stagione in corso in seguito a quanto deciso in queste ore dalla Uefa. La dirigenza bianconera non è proprio contenta dell’operazione fin qui di Maurizio Sarri e, dunque, non avrebbe problemi a liberare l’ex tecnico del Napoli e ad affondare il colpo per Guardiola. Ma Pep potrebbe non essere l’unico elemento del City a trasferirsi alla Juve la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Guardiola ad un passo dai bianconeri

Calciomercato Juventus, con Guardiola arriva De Bruyne?

E il primo nome che viene in mente, in tal senso, è quello di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga classe ’91 è un vero e proprio pallino di Guardiola che, a questo punto, potrebbe decidere di portarlo con sé a Torino in caso di fumata bianca con la Juve. De Bruyne è legato al Manchester City da un contratto fino al 30 giugno 2023, ma potrebbe cambiare aria in caso di offerta importante. Il direttore sportivo Paratici, dal canto suo, avrebbe intenzione di cedere alcuni dei pezzi pregiati della rosa bianconera per portare in bianconero qualche nome altisonante e proprio quello di De Bruyne sarebbe uno dei nomi più caldi al momento. I tifosi della ‘Vecchia Signora’, dunque, sognano ad occhi aperti: la Juve del prossimo anno, infatti, potrebbe essere allenata da Guardiola e avere in mezzo al campo un giocatore straordinario come De Bruyne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba torna a fine stagione: l’annuncio di Raiola