Belen prende il sole solo un asciugamano: relax bollente per la splendida argentina che continua a regalare spettacolo su Instagram.

Con i suoi 9,2 milioni di follower, Belen è tra le donne più corteggiate su Instagram. La bellissima 35enne argentina si sta rilassando in questi giorni a Saintes-Maries-de-la-Mer, comune francese situato nel dipartimento delle Bocche del Rodano della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Proprio come si vede nell’ultimo scatto pubblicato dalla stessa Belen, che ha mandato letteralmente in visibilio il pubblico maschile di Instagram.

LEGGI ANCHE >>> Belen in ginocchio e in costume che ti guarda negli occhi: spettacolo! – FOTO

Belen prende il sole solo un asciugamano: la Foto

Nelle due Foto in questione, si vede la bellissima Belen prendere il sole su una sedia in legno mentre indossa una canotta bianca e solo un asciugamano. I suoi fan si sono immediatamente scatenati con complimenti di ogni genere all’indirizzo della conduttrice televisiva di Buenos Aires e con qualche domanda particolare, dal momento che proprio l’asciugamano impedisce di vedere l’eventuale presenza dell’intimo. Ecco le FOTO appena pubblicate da Belen Rodriguez sul proprio profilo Instagram:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodriguez fa impazzire i follower a colpi di intimo – VIDEO