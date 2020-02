Atalanta-Roma 2-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino dell’ultimo anticipo di sabato per la 24^ giornata di Serie A.

Atalanta a fare la partita sin dai primi minuti e se Papu Gomez non si facesse ipnotizzare da Pau Lopez in uscita, la gara sarebbe dsubito in discesa. I nerazzurri fanno grande possesso e giro palla, la Roma si arrocca e aspetta, con l’ex di turno Mancini schierato davanti alla difesa.

Ilicic e Toloi sfiorano ancora il vantaggio ma in chiusura di primo tempo si svegliano i giallorossi. Con Pellegrini mettono paura a Gollini e poi ci pensa Dzeko anche se il gol del bosniaco è un regalo infiocchettato da Palomino. Per Dzeko è il qaurto gol in trasferta, un piccolo record.

Negli spogliatoi Gasperini riordina le idee e striglia nel modo giusto i suoi. Passano 5′ nella ripresa e Palomino rimedia al suo errore pareggiando con un tocco ravvicinato dopo azione d’angolo. E la partita cambia di nuovo perché i bergamaschi si gasano trovando il vantaggio con Pasalic, entrato da pochi secondi. Il suo tiro sotto l’incrocio non dà scampo a Lopez.

L’unico a crederci in casa Roma è Dzeko che si batte e si sbatte, ma predica nel dedserto tanto che i padroni di casa sfiorano il tris. Così l’Atalanta resta perfettamente in corsa per la zona Champions, in attesa di ritrovarla con il Valencia. Per la Roma invece è notte fonda e Fonseca rischia grosso.

Di seguito, tabellino, voti e highlights di Atalanta-Roma, la sfida che ha chiuso ilprogramma del sabato per la 24^ giornata di Serie A.

ATALANTA (3-4-3): Gollini 6.5; Toloi 6.6, Palomino 6, Djimsiti 6; Hateboer 5, De Roon 6.5, Freuler 6, Gosens 7.5; Ilicic 6 (83′ Malinovskyi sv), Zapata 5.5 (59′ Pasalic 7), Gomez 6.5 (86′ Muriel). All.: Gasperini 7.

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez 6.5; Bruno Peres 5.5, Smalling 6, Fazio 6, Spinazzola 5; Mancini 6.5 (68′ Veretout 6); Kluivert 5.5 (62′ Perez 6), Pellegrini 6, Mkhitaryan 5.5, Perotti 6 (75′ Villar sv); Dzeko 6.5. All.: Fonseca 5.5.

MARCATORI: 45′ Dzeko (R), 50′ Palomino (A), 59′ Pasalic (A)

AMMONITI: Mancini (R), Mkhitaryan (R), Gosens (A), Fazio

