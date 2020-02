Dopo un Sanremo da protagonista, Achille Lauro si è raccontato ai microfoni. Il cantante romano ha infatti svelato alcuni retroscena della sua vita.

Non ha vinto Sanremo, ma forse è stato uno dei protagonisti più discussi. look stravagante, libertino e contro ogni schema del Festival sanremese, anche quest anno Achille Lauro ha fatto parlare di sè, per i suoi vestiti e la sua canzone che sa di inno alla libertà.

Ma dietro allo showman romano c’è un’infanzia complicata, vissuta in povertà tra i quartieri malfamati di Roma.

Nelle esibizioni sanremesi, Lauro ha mostrato il suo estro artistico attraverso i vari costumi usati. Da San Francesco d’Assisi alla marchesa Casati Stampa fino alla Elisabetta I, Achille è diventato nuovamente protagonista, allora andiamo a scoprire cosa c’è dietro tutta questa voglia di stupire, ripercorrendo le tappe più importanti della vita dell’artista.

Achille Lauro, dalle popolari al palco dell’Ariston

Intervistato da un noto quotidiano italiano, Lauro si è raccontato svelando dei retroscena chiave nella sua crescita.

Lauro ha infatti iniziato spiegando la sua infanzia, tra un padre professore universitario, spesso assente e d una madre che ha dedicato la sua vita agloi altri. Achille infatti nasce a Verona per poi trasferirsi giovanissimo nella Capitale.

Ed è proprio qui che vive momenti cupi, in povertà. Per anni l’artista ha vissuto in una comune con suo fratello di cinque anni più grande. Nel quartiere Montesacro, Achille ha il primo contatto con la musica, unendosi al collettivo Quarto Blocco. In poco tempo diventa una vera e propria leggenda dell’undergound romano, con testi crudi che colpiscono l’orecchio degli ascoltatori.

Poi uscito dal collettivo è arrivato il primo contratto per Roccia Music, etichetta del rapper milanese Marracash. Qui Achille inizia a riscuotere maggior successo, iniziando a guadagnare i primi soldi. Proprio con quei guadagni decide di ricomprare i gioielli di Nonna Flavia.

Poi dopo gli album “Ragazzi Madre” e “Pour l’Amour” approda a Sanremo e con il suo fare irriverente conquista la fama nazionale. Adesso Achille si gode il successo, dopo una vita passata a sacrificarsi.

Il cantante ha concluso l’intervista rivelando di essere credente ed affermando: “Non mi appoggio alla religione standard, ma credo in qualcosa di superiore. Come potrei, proprio io, non credere? Dopo essere passato da situazioni assurde? Sarebbe un’offesa a tutto quello che ho“.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo del Gossip, CLICCA QUI !