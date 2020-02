Il 14 febbraio del 2005 nasceva YouTube, il portale video che ha rivoluzionato l’utilizzo di internet. Ecco i video più visti di sempre.

Quindici anni, un tempo che nel mondo digitale possono rappresentare un’era geologica. Il 14 febbraio del 2005 faceva la sua comparsa online YouTube, creato dagli ex dipendenti di Paypal Steve Chen, Jawed Karim e Chad Hurley. Fu proprio Karim a caricare il primo video in assoluto sulla piattaforma alle 20.27 del 23 aprile: si chiamava “Me at the zoo” e durava 19 secondi. Ad oggi è stato visto circa 85 milioni di volte.

Karim è stato anche il primo utente a registrarsi alla piattaforma, con l’username jawed. A giugno 2006, a poco più di un anno dal lancio, venivano visualizzati 100 milioni di video ogni giorno, con 65.000 nuovi filmati caricati quotidianamente. Solo pochi mesi dopo, il 10 ottobre dello stesso anno, YouTube veniva acquisita da Google per la cifra di 1.65 miliardi di dollari, pagati in azioni del re dei motori di ricerca.

I video più visti di sempre, è la musica la protagonista assoluta

Come prevedibile YouTube è diventato in breve tempo il punto di riferimento per la promozione dei videoclip musicali, i quali continuano ad essere tutt’ora i contenuti più visti. Il video più visto di sempre è quello di Despacito, di Luis Fonsi ft. Daddy Yankee, con ben 6.628.630.025 visualizzazioni. Il primo video in assoluto a sfondare la soglia del miliardo di visualizzazioni fu però Gangnam Style della popstar coreana PSY, pubblicato il 15 luglio del 2012.

Sul secondo gradino del podio, troviamo Ed Sheeran con Shape of You (4.620.374.566 visualizzazioni), seguito a brevissima distanza dalla celebre Baby Shark Dance, oramai un cult di qualunque festa per bambini (4.564.233.436 visualizzazioni).

Youtube compie 15 anni: tra bambini, scherzi e sorprese

L’unico video non musicale nella top 10 è il 17mo episodio della prima stagione di Masha e Orso – il famosissimo cartone animato russo – con oltre 4.2 miliardi di visualizzazioni. Rigorosamente in lingua originale.

Numerosi gli scherzi e le sorprese fatte nel corso degli anni, a partire dai più classici pesci di aprile: come il 1° aprile 2009, quando per tutto il giorno video e commenti vennero mostrati capovolti. Ancora oggi infine, cliccando con il tasto destro su un video in riproduzione, appare un menù denominato “Statistiche per nerd” in cui vedere diversi dettagli tecnici del filmato.