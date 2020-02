Usa, treno merci deraglia e provoca un incendio nel fiume: ecco il video che sta circolando proprio in queste ore in rete.

Incredibile quanto accaduto in queste ore a Draffin, cittadina del Kentucky. Un treno merci – secondo quanto riportato da ‘tg24.sky.it’ – sarebbe infatti deragliato e avrebbe provocato prima la fuoriuscita di carburante e poi uno spaventoso incendio sul fiume Big Sandy. Non ci sarebbero per fortuna morti, mentre si registrerebbero al momento due persone ferite che sono state immediatamente trasportate in ospedale.

Usa, treno deraglia e provoca incendio nel fiume: il Video

In queste ore starebbe circolando in rete il video di una persona che si è trovata lì di passaggio con la propria automobile: si tratta di Rod Spralin che avrebbe successivamente diffuso l’incredibile filmato. Nelle immagini si vedono le fiamme attraversare il fiume Big Sandy davanti agli occhi attoniti delle persone presenti in quel momento lì. Ecco il VIDEO pubblicato da poco su Youtube:

