Buone notizie per grandi e piccini, l’arrivo di Disney+ in Italia si avvicina e Samsung si prepara a lanciare l’app ufficiale sui TV prodotti dal 2016 in poi.

Si fa sempre più serrata la battaglia commerciale tra le diverse piattaforme che forniscono contenuti in streaming. Dopo Netflix, Prime Video di Amazon e il più recente Apple TV+, si avvicina lo sbarco in Italia del prodotto targato Disney, anticipato al prossimo 24 marzo.

Un debutto che costringe in difesa le piattaforme concorrenti, chiamate ad eliminare dai propri cataloghi tutti i contenuti facenti capo al colosso dell’entertainment americano. Sono già 30 milioni infatti gli abbonati a Disney+ nel mondo, di cui 10 solo il giorno del lancio, un dato ben oltre le stime iniziali che non può che preoccupare la concorrenza.

Disney+ in Italia il 24 marzo, dai grandi classici a Star Wars

Il servizio di streaming, lanciato lo scorso novembre in Stati Uniti, Canada e Olanda e successivamente in Australia e Nuova Zelanda, si presenta con un catalogo vasto già al debutto. Oltre ai grandi classici Disney, Marvel, Pixar e LucasArt (tutto il franchising di Star Wars), nuovi titoli saranno presto aggiunti grazie all’accordo stretto con 21st Century Fox.

Al momento del lancio saranno disponibili alla visione oltre 500 film, 25 serie tv originali, numerosi contenuti targati National Geo, 5000 episodi già andati in onda su Disney Channel e tutte le stagioni dei Simpson. Una roadmap già programmata che vedrà numerose nuove uscite di primissimo piano, a partire dalle serie tv Marvel tra cui The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye, She Hulk e Ms. Marvel.

Grande attesa anche da parte dei fan di Star Wars, pronti ad accogliere la già acclamata serie The Mandalorian e prossimamente quella dedicata a Obi Wan Kenobi. Oltre a tutti i film realizzati finora, sarà anche disponibile in esclusiva la settima stagione di Star Wars: The Clone Wars.

Disney+, prezzi contenuti e app per i tv prodotti da Samsung

A rendere appetitosa l’offerta di Disney+ è sicuramente anche il prezzo, di molto inferiore a quello proposto da Netflix. Con 6.99 euro al mese si potranno vedere i contenuti su 4 dispositivi contemporaneamente, con la possibilità di associare fino a 10 diversi device. Su ogni account sarà possibile creare 7 diversi profili, oltre a godere di 4K Ultra HD, HDR10, Dolby Vision e Dolby Atmos. Sottoscrivendo un abbonamento annuale si risparmieranno inoltre due mensilità, andando a pagare complessivamente 69.90 euro.

Samsung intanto ha annunciato che a breve sarà rilasciata l’app ufficiale di Disney+ anche in Europa, su tutti i modelli di TV QLED e 4K sul mercato dal 2016 in poi.