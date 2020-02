Stranger Things 4, il trailer rilasciato da Netflix rivela una sorpresa inattesa. O forse ve l’aspettavate!

Stranger Things 4, il nuovo trailer impazza sul web. Nuova location per la famiglia Byers che ha lasciato Hawkins. Infatti, la scena si è spostata in Russia. Si riparte da Jim Hopper, vivo e prigioniero dei russi come in molti avevano immaginato dal finale della terza stagione. Il gruppo subirà una piccola scissione nella quarta serie. I Byers andranno via da Hawkins, appunto, portando con loro Undici (Millie Bobby Brown). Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) e Dustin (Gaten Matarazzo) resteranno in città con Max (Sadie Sink), Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery) e Robin (Maya Hawke).

Stranger Things 4: il video del Trailer e le anticipazioni

Da quanto emerge dal trailer, la stagione 4 di Stranger Things si intreccerà su più fronti per poi convergere verso la fine della serie. Naturalmente non si ha certezza se Netflix intenda realizzare o meno una quinta stagione, poiché su questo le bocche sono totalmente cucite.

Le riprese di Stranger Things 4 sono attualmente in corso e termineranno il prossimo agosto. Ci sono ancora incertezza anche sulla messa in onda della serie, che comunque dovrebbe potrebbe approdare in tv tra il 2020 e il 2021.

Nuovo amore per Undici: Millie Bobbie Brown si è fidanzata!

Stranger Things, novità anche in amore per Millie Bobbie Brown (Undici). La bella protagonista della nota serie americana sarebbe fidanzata con Joseph, 17enne figlio di Jason Robinson. Robinson è noto per aver vinto la Coppa del Mondo di rugby nel 2013. Joseph e Millie si sarebbero incontrati qualche mese fa alle Maldive e da allora non si sono più lasciati. La conferma della loro relazione in una foto su Instagram che li ritrae in posa davanti a uno specchio, abbracciati. In realtà i fan avevano già sospettato qualcosa quando proprio sul profilo Instagram di Jason Robinson era apparsa una foto con i due ragazzi.

Ma bando alle ciance, sappiamo cosa state aspettando tutti: ecco il sorprendente trailer di Stranger Things 4, con Jim Hopper ancora vivo!