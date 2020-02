Scarlet Lady, la prima nave da crociera per adulti: cosa prevede e da dove salperà

Il costruttore navale Fincantieri ha presentato giovedì la prima nave tanto attesa della Virgin Voyages: la Scarlet Lady.

La nave, che ha completato con successo il suo primo giro di prove in mare in Europa alla fine dell’anno scorso, è la prima delle quattro ordinate dalla nuova linea di crociera dal Virgin Group di Sir Richard Branson.

Il presidente e CEO di Virgin Voyages Tom McAlpin, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente di Fincantieri Giampiero Massolo e il suo amministratore delegato Giuseppe Bono erano tra le persone illustri presenti alla cerimonia di ieri.

Il primo viaggio della Scarlet Lady è previsto per il 1 aprile, dopo un paio di test alla fine del mese prossimo.

La nave pesa circa 110.000 tonnellate lorde e misura 278 metri di lunghezza e 38 di larghezza. Come ciascuna delle quattro navi di Virgin Voyages, Scarlet Lady sarà dotata di 1.400 cabine ospiti in grado di ospitare oltre 2.770 passeggeri.

Gli ospiti a bordo della nave all’avanguardia beneficeranno della tecnologia indossabile intelligente, che consente loro di accedere alla propria cabina e fare acquisti a bordo, nonché livelli minimi di rumore e vibrazioni. Gli ospiti potranno persino controllare una vasta gamma di funzioni della cabina da un’app sul proprio smartphone, inclusa la regolazione di aria condizionata, illuminazione, tapparelle, musica e televisione.

Scarlet Lady funzionerà anche con un ridotto impatto ambientale complessivo grazie a una serie di caratteristiche uniche, tra cui un sistema di lavaggio per la gestione dei rifiuti di diossidi di zolfo. In più un convertitore catalitico per ridurre gli ossidi di azoto; luci a LED per ridurre il consumo di energia e design idrodinamico dello scafo che consente il risparmio di carburante.

La seconda nave di Virgin Voyages, Valiant Lady è già in costruzione nello stesso cantiere ed è prevista per la consegna il prossimo anno. Nel frattempo, la terza e la quarta nave della linea di crociera, che devono ancora decidere il proprio nome, salperanno rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

Le prenotazioni per la stagione inaugurale di Scarlet Lady sono state aperte la scorsa estate. La nave salperà da Miami ad aprile e prevederà un giro per i mar dei Caraibi, con la finalità di incontri. La prima crociera per adulti.

