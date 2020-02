We are social presenta il Report Digital 2020 insieme a Hootsuite. Nel nostro paese ci sono oltre 80 milioni di smartphone per una popolazione residente di 60 milioni. Ma non è questa l’unica sorpresa.

L’analisi del mondo digital tricolore, conferma nel 2020 la crescita nel nostro paese sia di internet, che di social e nuove tecnologie. il report spiega che sono quasi 50 milioni gli utenti connessi, con una penetrazione dell’82%. Se però contiamo gli smartphone ecco che la percentuale cresce al 133%: in Italia ci sono 80 milioni di device.

In crescita gli iscritti alle varie piattaforme social: sono 35 milioni gli italiani che amano “socializzare” in digitale, con un tasso di penetrazione del 58%.

Report digital 2020, Youtube il social più amato in Italia

Analizzando con maggiore attenzione il report digital 2020 è ancora Youtube il social network più amato, con una percentuale dell’88%. Alle sue spalle c’è Whatsapp con l’83% e Facebook, a completare il podio, con l’80%.

Interessante la crescita di Intagram, che rispetto al 2019 cresce dal 55% al 64%. A dispetto del comune sentire cresce anche Pinterest, che salta dal 24 al 29%. Impossibile non menzionare Tik Tok. Il social preferito dagli adolescenti è balzato in un anno all’11%.

Come utilizzano il web gli italiani

Già, ma come utilizzano il web gli italiani? Il report spiega che il 92% degli internauti tricolori preferisce le app dedicate alle chat, come Whatsapp, Telegram e Messenger. Il 91% usa i social network e il 73% accede al web per guardare i video. In crescita il settore gaming con il 43%, mentre ben il 68% degli utenti fa shopping on line.

Tra gli altri settori in crescita ci sono le app musicali (52%) quelle di home banking (34%) ed anche qelle dedicate a benessere e sport, con il 25%.

Per il Report digital 2020 passiamo sul web 6 ore al giorno

Sono ben 6 le ore che ciascuno di noi passa collegato al web ogni giorno. Quasi 2 sono le ore in cui siamo attaccati ai social network. Curiosamente sono addirittura 3 le ore che sfruttiamo per guardare la televisione on line, a conferma delle diminuizione degli spettatori per la tv tradizionale. Un’altra ora al giorno è dedicata all’ascolto della musica e poco meno di 50 minuti ci vede invece impegnati nei videogiochi.