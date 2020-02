Tragico incidente nella provincia di Modena: in un incidente frontale tra due automobili muore un giovane. La dinamica dello schianto

Ennesimo incidente stradale dove a perdere la vita è stato un giovane. All’alba di venerdì mattina, intorno alle 5, a Pavullo nel Frignano, si è verificato un tragico schianto frontale tra due automobili. Nel violento impatto tra una Opel Corsa e una Volkswagen Golf è rimasto ucciso un ragazzo di 19 anni.

Modena, incidente stradale tra autombili: muore un giovane

L’incidente si è verificato in Via Marchiani, sulla strada Statale 12 nei pressi della pineta di Pavullo, e il conducente della Opel è morto sul colpo. Illeso, invece, l’altro automobilista di 46 anni, che ha riportato soltanto delle piccole ferite di lieve entità. L’uomo, a scopo precauzionale, è stato portato all’ospedale di Baggiovara. Inutili i soccorsi arrivati sul posto, in quanto il 19enne, residente a Pavullo, era già morto sul colpo.

La Statale è stata chiusa al traffico per circa tre ore, per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi. Sono ancora sconosciute le dinamiche del sinistro, l’unica cosa certa e che le due auto, provenienti dalla direzione opposta, si sono scontrate violentemente. E’ l’ennesimo caso di giovane vittima che perde la vita in un incidente stradale nelle prime ore dell’alba e questo riporta in auge il tema della sicurezza nelle strade e tutte le norme di buon senso alla guida di veicoli.