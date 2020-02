Tragico incidente in provincia di Teramo, mamma investita dalla figlia minorenne

Sta succedendo proprio in questi attimi e le informazioni a nostra disposizione sono troppo poche. Tutto ciò che si sa è che una donna è stata investita dalla figlia, minorenne, alla guida di un’auto. La tragedia si è consumata in una strada stretta e a senso unico, in una traversa del lungomare Zara a Giulianova Lido in provincia di Teramo. Ancora sconosciute le cause dell’incidente, tanto meno se la 15enne è imputata di omicidio volontario.

La vittima è Desirèe Luciana, una donna poco più che quarantenne, originaria di Chieti. Sembrerebbe che Desirèè ha tentato di fermare la macchina in retromarcia, alla cui guida c’era la figlia quindicenne, ma è finita schiacciata contro un muro ed avrebbe perso la vita sul colpo. Tragico epilogo per la donna che, due anni fa, ha perso il fratello in un incidente d’auto. L’uomo, uno chef conosciuto a Chieti, è stato investito da un auto alla cui guida c’era un uomo in stato d’ebrezza.

Seguono aggiornamenti.

