Diletta Leotta con un mini abito: l’inquadratura dal basso fa sognare come si vede nel video pubblicato dalla bellissima siciliana.

Diletta Leotta è, senza ombra di dubbio, la regina incontrastata di Instagram. La bellissima conduttrice di DAZN vanta al momento qualcosa come 6 milioni di follower, numero spaventoso che sembra però destinato a crescere ulteriormente. La bionda catanese, che ha regalato grandissime emozioni nel corso del recente Festival di Sanremo 2020, continua a fare incetta di like e di complimenti su Instagram grazie ai suoi scatti particolarmente ‘artistici’ e a video che evidenziano una volta di più la sua incredibile bellezza.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta si inginocchia davanti al forno, ma il vestito è cortissimo – FOTO

Diletta Leotta in mini abito: il Video dell’inquadratura dal basso

Nell’ultima Storia pubblicata su Instagram, si vede la bellissima Diletta Leotta un mini abito rosa che mette in mostra le sue bellissime gambe. Ma non è finita qui: negli ultimi secondi del filmato, l’inquadratura dal basso si avvicina troppo alla sensuale conduttrice di DAZN e fa sognare tutti i suoi follower e non solo. Ecco il VIDEO pubblicato in queste ore sul suo profilo Instagram:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Brivido Diletta Leotta: il décolleté che balla fa impazzire i follower – VIDEO

O ANCORA QUESTO >>> Diletta Leotta e Manuela Arcuri danno spettacolo: la maglia è trasparente – FOTO