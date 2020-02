Coronavirus in Africa, secondo le ultime notizie c’è stato un caso di infetto nel Paese. Un brutto segno, che testimonia come il contagio si stia diffondendo a macchia d’olio.

Ore 18.48. Secondo le ultime notizie riportate da ANSA, in Africa ci sarebbe stato il primo caso di Coronavirus. A portarlo sarebbe stato però un visitatore straniero, che è stato bloccato in Egitto ed isolato. Non ci sono ulteriori dettagli e non è chiara la nazionalità dell’uomo, si è certi solo del fatto che non sia un egiziano. Immediatamente l’uomo è stato soccorso e, sapendo la delicatezza del momento, sarebbero stati effettuati degli accertamenti per comprendere si si trattasse o meno di Coronavirus. Gli esiti dei test sono stati positivi, si trattava di Coronavirus, riporta ANSA. Per questo si è proceduto con le solite cure ed attenzioni del caso. Una situazione davvero molto complessa, che ora apre a nuove riflessioni.

Coronavirus, primo caso in Africa: la situazione

Ore 19.10. Sembrava che l’Africa fosse immune, ed invece qualcosa è andato storto. Alla fine in virus che più spaventa tutti pare essere sbarcato anche nel Paese, in particolare in Egitto, con un caso che si dice sia stato ufficialmente confermato.

Ore 19:30. A confermare le voci sul fatto che il coronavirus abbia toccato anche l’Africa è il sito Arabnews, il quale conferma tutto. Il Ministero della Salute dell’Egitto ha confermato la presenza di un infetto, ma non ha specificato la nazionalità. E’ stato anche dato l’allarme all’OMS.

