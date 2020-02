Coronavirus, 8 passeggeri della Diamond Princess in gravi condizioni: le ultimissime sulla nave da crociera non sono proprio incoraggianti.

Arrivano pessime notizie dal Giappone, precisamente dalla baia di Yokohama dove è ferma in quarantena la nave da crociera Diamond Princess. Secondo quanto riportato in questi istanti da ‘Fanpage.it’, si sarebbero aggravate le condizioni fisiche di almeno 8 passeggeri a bordo contagiati dal coronavirus. Intanto, però, ci sarebbe anche una buona notizia: circa 10 passeggeri sarebbero risultati negativi ai test e avrebbero lasciato la nave per essere trasferiti in alloggi protetti messi a disposizione dal governo giapponese.

Tra i quasi 4 mila passeggeri della Diamond Princess, ci sarebbero circa 200 persone contagiate dal Coronavirus. Ricordiamo, tra le altre cose, che a borda ci sono anche 35 italiani. Il timore di tutto è che, nonostante i tentativi di isolamento delle persone contagiate, il virus possa circolare liberamente e velocemente in un ambiente chiuso come quello di una nave da crociera. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

