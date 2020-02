Calciomercato Juve, campione in arrivo: “Voglio giocare con Ronaldo”. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna

La Juventus non sta brillando in questa parte della stagione e le critiche sono ricadute tutte sul proprio allenatore Maurizio Sarri. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe una lotta a due tra Guardiola e Simone Inzaghi per prenderne il posto a partire dal prossimo anno. Paratici vorrebbe tentare il grande colpo con lo spagnolo per non correre rischi, come successo in questa stagione. Al di là del futuro tecnico, però, il ds bianconero sa che esistono anche dei problemi di qualità in mezzo al campo. La rosa messa a disposizione dell’allenatore toscano non è completa. Se in attacco l’abbondanza la fa da padrone, in mezzo al campo il discorso è ben diverso. Rabiot e Ramsey non si sono inseriti come nelle previsioni della vigilia, tra problemi fisici e tattici. Khedira è fermo ai box e Matuidi non sta ripetendo le ottime prestazioni del 2019. Sicuramente il reparto su cui intervenire nel prossimo mercato estivo è proprio questo.

Calciomercato Juve, Rakitic apre ad un futuro in bianconero: “Mi piacerebbe giocare con Ronaldo”

Senza dubbio oltre a Pjanic e Bentancur servirebbe un altro giocatore di qualità. Le ultime voci provenienti dalla Spagna parlando di un interessamento juventino per Ivan Rakitic del Barcellona. Il talento croato, recentemente intervistato dal quotidiano sportivo AS, ha indirettamente aperto alla “Vecchia Signora“. In un passaggio dice espressamente: “Cristiano Ronaldo è uno dei migliori giocatori di sempre. Mi piacerebbe molto giocare con lui. Quando l’ho affrontato da avversario mi sono sempre divertito molto. Averlo come compagno sarebbe fantastico. Difficile trovare qualcuno superiore a lui nella storia del calcio”.

Se son rose fioriranno, Paratici è avvisato.

