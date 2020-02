Riecco Bansky nel giorno di San Valentino: l’artista misterioso, nel giorno degli innamorati, si ripresenta in Inghilterra con un nuovo messaggio importante. L’autore ha pubblicato l’opera su Instagram ma senza dare spiegazioni.

Banksy rispunta nel giorno di San Valentino. L’artista misterioso, senza volto ma famoso per le sue opere d’arte in giro per l’Europa, si è ripresentato quest’oggi con uno schizzo meraviglioso. L’opera è apparsa a Bristol, sua città natale in Inghilterra.

Banksy, nuovo murales per San Valentino

Il protagonista del murales, questa volta, è una bambina che con una fionda provoca un’esplosione di rose rosse. L’autore ha postato l’immagine attraverso il proprio profilo Instagram, ma senza aggiungervi alcun commento.

Sono diverse le interpretazioni che si possono dare alla rappresentazione. Può raffigurare un cuore infranto, una bambina che imita Cupido o, addirittura, quest’ultimo fatto a pezzi con una fionda dal momento che in questo triste mondo l’amore è sempre più ai margini.

Nel frattempo continua ad essere un mistero l’identità di Bansky. Ogni suo murales, infatti, porta la sua firma ma non c’è un volto o un’identità dietro queste realizzazioni. E resta ancora un mistero su chi sia davvero questo artista. Qualcuno ritiene che possa essere Robert Del Naja, graffitista e musicista dei Massive Attack. Ma non ci sono mai state conferme in merito. Nel frattempo il mondo apprezza e ringrazia per le sue opere d’arte.

