Agrigento, soldi in cambio di carte d’identità: arrestato funzionario all’interno dell’ufficio comunale

Una storia di mazzette arriva direttamente da Agrigento. Purtroppo ormai nel nostro paese non fanno più notizia la corruzione e l’evasione, da Nord a Sud, senza distinzioni di sorta. Ora dipende per cosa si paghino dei fondi illeciti. Magari per ottenere qualche favore o per accorciare i tempi biblici che caratterizzano la nostra burocrazia. L’ultimo episodio riguarda un Comune siciliano, nell’agrigentino, dove un funzionario avrebbe intascato cifre cospicue per la realizzazione di carte d’identità elettroniche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Corruzione, Italia il 51° posto nel mondo: classifica completa

Agrigento, soldi in cambio di carte d’identità elettroniche: arrestato funzionario

Un addetto del Comune di Ravanusa (provincia di Agrigento), avrebbe intascato indebitamente circa 30.000 euro. Il dipendente invece di versare i soldi derivanti dal rilascio di nuove carte d’identità elettroniche, li avrebbe intascati personalmente, derubando le casse statali. Dopo i sospetti destati da alcuni colleghi, l’uomo è stato colto in flagranza di reato. Le forze dell’ordine lo hanno immediatamente arrestato con l’accusa di peculato e malversazione in danno di privati. Ad incastralo sono state le telecamere dell’ufficio comunale, dalle quali la pratica è stata registrata in diverse occasioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> INPS, scandalo pensioni invalidità a Palermo: arrestate due persone