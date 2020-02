Zidane, incidente stradale per il francese: il finale è inaspettato e la disavventura del tecnico del Real Madrid sta facendo il giro del mondo.

La disavventura che ha visto coinvolto Zinedine Zidane sta facendo il giro del mondo, soprattutto perché il finale è davvero inaspettato ed esilarante. L’allenatore francese del Real Madrid, infatti, avrebbe tamponato con la sua auto quella di Ignacio Fernández nei giorni scorsi: lo racconta proprio quest”ultimo nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Voz de Galicia’. Un incidente normale, di quelli che capitano purtroppo quotidianamente, ma la vicenda si è conclusa alla fine in maniera davvero sorprendente.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Ighalo del Manchester United finisce in quarantena: i motivi

Zidane, incidente stradale e finale da ridere: la Foto

L’uomo, infatti, sarebbe sceso immediatamente dalla sua auto per controllare lo stato della sua vettura. Alla vista di Zidane, però, avrebbe cambiato atteggiamento fino a chiedere addirittura un selfie a colui che lo aveva tamponato pochissimi istanti prima. Ma non è finita qui: Ignacio Fernández non avrebbe chiesto niente altro al tecnico francese perché non ama il calcio e in serata un rappresentate di ‘Zizou’ lo avrebbe contattato per complimentarsi con lui. Una storia davvero particolare, con un finale particolare.