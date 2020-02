Russia, due donne fuggono dalla quarantena per il coronavirus. Le due erano tornate da un viaggio nella regione di Hainan

Due donne, messe in quarantena negli ospedali russi durante l’epidemia di coronavirus, sono fuggite dopo essersi lamentate di terribili condizioni al loro ritorno dalla Cina. Le misure restrittive erano state adottate per limitare il rischio di contagio con il virus che ha ucciso più di 1.100 persone contagiandone oltre 60.000.

Una paziente è saltata fuori dalla finestra di un ospedale e l’altra ha disabilitato una serratura elettronica per fuggire dal loro isolamento. Entrambe si erano lamentate di medici non cooperativi, protocollo lassista e cattive condizioni, temendo di potersi infettare.

La Russia ha solo due casi confermati di coronavirus fino ad ora, ma le autorità hanno adottato misure per prevenirne la diffusione ricoverando le persone di rientro dalla Cina, a scopo precauzionale. Entrambe le donne sono state messe in quarantena dopo il ritorno da Hainan, una regione della Cina meridionale.

Una delle donne ha pubblicato un lungo post su Instagram che descrive il suo calvario. Ha detto che suo figlio ha avuto tosse e febbre giorni dopo essere tornato a casa da Samara. Al ragazzo è stata diagnosticata un’infezione respiratoria e testato in un ospedale per il coronavirus.

Il giovane ha risposto al trattamento, ma i suoi risultati del test erano stati ritardati per diversi giorni. Ha accusato i medici di ostacolarla quando ha chiesto informazioni su suo figlio. In più durante i giorni in ospedale ha scoperto anche di essere incinta.

Ha discusso con i medici, dicendo che lei e il ragazzo avrebbero dovuto essere rilasciati a causa della gravidanza e delle preoccupazioni di essere infettati. Il medico ha risposto che dovevano essere trattenuti per almeno 14 giorni. Dopo la fuga è stata interrogata dalla polizia senza ulteriore addebito.

L’altra donna, Alla Ilyina, ha pubblicato un post su Instagram, raccontando una storia simile. I suoi problemi respiratori dopo il rientro a San Pietroburgo da Hainan, l’hanno portata alla quarantena precauzionale.

È stata portata in ospedale e le è stato detto che sarebbe stata rilasciata dopo 24 ore. Ha detto di essere risultata negativa per il virus il giorno successivo.

Si lamentava di non avere internet, libri, shampoo e che il suo cestino non veniva mai svuotato. Ha scoperto come cortocircuitare la serratura elettronica nella sua stanza ed è fuggita dall’ospedale lo scorso week end.

