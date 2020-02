Marito si trasferisce dall’amante con la scusa di essere stato reclutato nelle forze speciali. Una di quelle scuse che nessuno aveva ancora usato, una delle pochissime a dirla tutta.

Il matrimonio non è di certo facile, anzi. Vivere tutto il giorno, tutti i giorni, con una persona con la quale di solito si passavano solo pezzi delle giornata è tutta un’altra cosa. Molto spesso, infatti, si finisce per trovare nell’altra persona dei difetti, dei comportamenti e delle qualità che non credevamo avesse. E ciò fa male, malissimo e spesso l’unione non regge a tale impatto, spezzandosi. Qualcuno trova tante scuse per cercare di liberarsi da un’unione che non riesce più a sopportare, ma oggi l’asta della fantasia si è alzata e di parecchio. Un uomo, infatti, ha creato una vera e propria storia incredibile per sfuggire alla moglie ed al suo matrimonio.

“Reclutato dalle forze speciali”, marito si trasferisce dall’amante

A Novara un marito infelice ha cercato di trovare il modo migliore per lasciare la moglie senza battaglie legali e litigi. Per liquidare la faccenda, il protagonista di questa storia buffissima ha creato un racconto pazzesco, che fa ridere ma anche riflettere su cosa sia capace la mente umana. Un giorno, infatti, l’uomo infedele ha raccontato alla moglie di essere stato reclutato da un gruppo militare segretissimo e di dover partire immediatamente. Ha anche mostrato una pistola e dei pugnali alla moglie, prima di scomparire. Dopo settimane senza contatti, la donna ha denunciato alla polizia la sua scomparsa. L’uomo è stato ritrovato nel Salento, in casa con la sua amante. La pistola si è rivelata essere giocattolo, riporta Libero, mentre i coltelli erano veri e per questo sull’uomo grava una denuncia per possesso non dichiarato di armi bianche. Una spy story che finisce con tre cuori infranti e tantissimi punti interrogativi irrisolti.

