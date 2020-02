Situazione meteo anomala sull’Italia. Resiste l’alta pressione, Nnnostante ciò sono in arrivo piogge e temporali per il giorno di San Valentino.

Continua ad essere incerta la situazione meteo sulla penisola italiana. Infatti il campo di alta pressione continua a sostare sulla penisola, tenendo lontano l’inverno che ha fatto fatica ad affermarsi. Ma attenzione, perchè nonostante le temperature alte per la stagione, qualcosa potrebbe cambiare il giorno di San Valentino.

Infatti nel “giorno degli innamorati” arriverà sulla penisola una breve ma intensa perturbazione, pronta a sconvolgere la quiete di questo febbraio. Così finalmente ci sarà spazio per piogge e temporali sparsi sulla penisola.

Così l’anticiclone subirà una piccola crepa, sfruttata subito da insediamenti piovosi e temporaleschi. La situazione inizierà a cambiare già dalla serata odierna, con nuvole minacciose che si impadroniranno dei nostri cieli, pronti a scaricare l’acqua nel giorno di venerdì. Andiamo prima a vedere però, che giornata ci aspetta in questo giovedì 13 febbraio.

Meteo, giovedì 13 febbraio

Così ci troveremo di fronte ad un giovedì di transizione. Infatti possiamo notare come le varie precipitazioni non colpiranno già nella giornata odierna, dove regnerà ancora il sole pronto a scaldare le città italiane. Il cambiamento dovrebbe iniziare solamente da questo giovedì sera, con nuvole cariche di pioggia pronte a scatenarsi. Andiamo quindi ad analizzare la situazione settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, sin dal mattino troveremo un ampio soleggiamento sulla maggior parte delle regioni. Solamente in Liguria troveremo qualche nuvola di troppo, mentre in serata qualche precipitazione inizierà a cadere sulle Alpi. Altro lieve calo per le temperature massime, che oscilleranno dagli 11 ai 14 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia troveremo una grande variabilità atmosferica, con piogge pronte a cadere sulla Toscana. In serata peggiorerà anche su Marche ed Emilia Romagna, con precipitazioni pronte a coprire gran parte del settore centrale. Anche qui le temperature subiranno un lieve calo, con massime che si aggireranno tra i 13 e 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia troveremo una grande alternanza di schiarite ed annuvolamenti specialmente su Campania e Calabria tirrenica. Altrove ci saranno condizioni migliori, che subiranno un lieve peggioramento con l’arrivo della sera. Le temperature caleranno anche qui, con massime che andranno dai 13 ai 18 gradi.

L.P.

