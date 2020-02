Dopo i rumors di una presunta dedica da parte di Diodato a Levante nella canzone “Fai rumore”, la cantante risponde sul proprio profilo Instagram

In questi giorni tengono ancora banco diversi gossip apertisi grazie al Festival di Sanremo ed uno di questi riguarda proprio il vincitore Diodato. Il cantante, domenica scorsa, ha cantato da Mara Venier che ha insistentemente chiesto se la canzone fosse dedicata a Levante. I due infatti sono stati fidanzati fino a poco tempo fa e si sono ritrovati proprio a Sanremo dove la 32 enne si è esibita con Tikibombom. La Venier, comunque, ha strappato un ‘sì’ da parte di Diodato che ha conseguentemente acceso i riflettori del gossip.

La risposta di Levante a Diodato

Levante si è espressa con una frase su Instagram che con tutta probabilità è indirettamente dedicata a Diodato: “Dopo l’esperienza indimenticabile di Sanremo mi risuona una musica in testa che recita: ‘Mi ricordi che il rancore non è mai servito a niente, e invece è utile a saper distinguere l’amore dal rumore, un cuore da un c*******, milioni di parole. A non rivederci Roma, rinunciamoci, via il tuo nome, via ogni parte di te.’ Vado verso Palermo, in questo 13 di Febbraio. Il mio viaggio verso la mia isola sembra profetico. Ti amo Palermo”.