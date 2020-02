Inter, Conte ha fatto il punto sulla gara di Coppa Italia persa in casa 0-1 contro il Napoli di Gattuso.

Una sconfitta di misura, arrivata con uno 0-1 che fa molto male. L’Inter di Conte, forse, meritava almeno in pari. Fatto sta che Fabian Ruiz, particolarmente ispirato oggi, ha preso per le orecchie il coniglio dal cappello ed ha battuto Padelli con una magia. Una vittoria per gli azzurri di Gattuso che arriva dopo la pesante sconfitta contro il Lecce in campionato e che ridà nuove speranze e nuova voglia di vincere alla squadra, vista in flessione al San Paolo di Napoli. Di seguito le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta ad InterTv, che stanno sollevando parecchie polemiche tra i tifosi di entrambi gli schieramenti.

Inter, Conte: “Il Napoli ha la miglior rosa dopo la Juventus!”

“Gattuso ha parlato giustamente di un’Inter forte, ma io ribadisco che a mio avviso il Napoli abbia la migliore rosa del campionato dopo la Juventus, nonostante stia giocando un torneo al di sotto delle attese. Se in Champions batti il Liverpool e in campionato Juve e Lazio, significa che hai dei valori importanti. Non dimentichiamo che il Napoli negli ultimi anni è stata la principale antagonista della Juventus. Oggi hanno fatto una gara molto difensiva: abbiamo trovato dieci uomini sotto la linea della palla, Mertens a uomo su Brozovic. Tutto sommato avremmo meritato di più. Il derby ha tolto tante energie nervose, questo è fuori dubbio. Detto ciò, avevo tolto cinque giocatori proprio per dare più energie fisiche e mentali”.

