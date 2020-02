Pep Guardiola alla Juventus, il sogno potrebbe diventare realtà. Dall’Inghilterra arriva un importante indiscrezione su quando può nascere l’intesa.

E’ passato quasi un anno dalla prima volta che Pep Guardiola e la Juventus si sono riavvicinati eppure la scintilla potrebbe scattare nuovamente. Seconda alcune indiscrezione dall’Inghilterra l’amore potrebbe riscoccare tra i bianconeri e l’allenatore spagnolo.

A riportare la clamorosa ci ha pensato il sito specializzato Calciomercatonews.com, dopo un’intervista esclusiva con il giornalista del Daily Mail, Chris Wheal.

Infatti nonostante i vari successi in Inghilterra, il tecnico spagnolo sembrerebbe aver finito la pazienza e decisivo sarà il rendimento dei suoi calciatori in Champions League. La Juventus così proverà a cogliere l’attimo per mettere a segno un altro colpo da novanta e rimpiazzare lo scontento Sarri.

Guardiola Juventus, quando può nascere l’intesa

Così ai microfoni di CmNews, Carl Wheal ha dichiarato: “Su Guardiola ci sono speculazioni pesanti sul suo futuro alla Juventus, già a partire dalla scorsa estate, senza però che avvenisse nulla di concreto“.

Però subito dopo, il giornalista inglese incalza il popolo bianconero descrivendo il carattere del tecnico spagnolo come uno sempre alla ricerca di nuove sfide. Wheal ha infatti continuato affermando: “Guardiola ha dichairato più volte che rimarrà anche la prossima stagione al City. Tuttavia il suo contratto scadrà alla fine della prossima stagione e per mentalità il tecnico si è sempre detto aperto a nuove sfide.“

Parole incoraggianti quindi per il popolo bianconero pronto ad abbracciare un sogno dopo aver visto CR7 con la propria maglia. A rafforzare un possibile ingaggio di Guardiola è proprio il rapporto logoro con l’attuale mister, Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli e Chelsea, infatti, non sembrerebbe aver trovato il feeling giusto con la famiglia Agnelli, che adesso lo mette sul banco degli imputati per le ultime prestazioni.

Vedremo se in estate si muoverà qualcosa, e se il popolo bianconero sarà pronto ad accogliere il due volte vincitore della Champions League.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !