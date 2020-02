Vere e proprie star della Rete, riescono a guadagnare online cifre da capogiro, che nulla hanno da invidiare a celebrities e sportivi professionisti. Nella top 5 degli youtuber più pagati spopolano i giovanissimi.



Dall’hobby al business vero e proprio, è il percorso seguito dagli youtuber più famosi, in molti casi passati dal realizzare video amatoriali per gioco a poter vantare un seguito di centinaia di milioni di utenti sparsi per il globo. Dal makeup ai videogiochi, dai giochi per bambini allo sport.

La rivista americana Forbes ha stilato una classifica degli youtuber che sono riusciti a guadagnare online le cifre più alte nel 2019, attirando l’attenzione dei grandi brand pronti ad offrire sponsorizzazioni milionarie. Agli introiti riportati vanno sottratte le tasse, le commissioni delle agenzie e altre spese correlate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nadine Mirada, la nuova star di Instagram: ecco chi è (FOTO)

I 5 Youtuber più pagati al mondo: quanto riescono a guadagnare online

5 – Jeffree Star: 17 milioni di dollari

In quinta posizione Jeffree Star, all’anagrafe Jeffrey Lynn Steininger Jr., approdato su YouTube dopo aver raggiunto la celebrità su MySpace come cantante. Nei suoi video promuove i prodotti per il make up del brand che ha creato, famoso soprattutto per i rossetti e gli highliner. Gli iscritti al suo canale YouTube sono oltre 17 milioni.

4 – Rhett & Link

Guadagni: 17.5 milioni di dollari

Rhett McLaughlin and Link Neal sono gli ideatori e conduttori di uno degli show mattutini più popolari su YouTube, Good Mythical Morning , tra i primi a raggiungere la celebrità grazie al web. Nel corso degli anni hanno espanso la loro presenza, dando vita ad altri canali, podcast e libri. Il loro canale conta più di 16 milioni di iscritti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il fitness lo faccio on line: la top 10 sul web per rimettersi in forma

3 – Anastasia Radzinskaya

Guadagni: 18 milioni

Nata in Russia, questa bambina di appena cinque anni è diventata in brevissimo tempo una vera e propria star del web. A spopolare in Rete sono i video, realizzati in ben sette lingue diverse, che la ritraggono mentre gioca o mette in scena piccoli sketch con il papà. Il successo non è ovviamente sfuggito ai grandi brand del settore, con il suo canale principale, Like Nastya Vlog, seguito da quasi 48 milioni di persone.

2 – Dude Perfect

Guadagni: 20 milioni di dollari

Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones e Tyler Toney, cinque amici che hanno portato sul web improbabili quanto esilaranti sfide sportive che gli sono valse diversi Guinness dei Primati. Dalla rete alla tv, The Dude Perfect Show è diventato un programma televisivo in onda su Nickelodeon. Il loro canale YouTube conta 49 milioni di iscritti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta fa impazzire i social: Ecco l’esordio bollente su Tik Tok (VIDEO)

1 – Ryan Kaji

Guadagni: 26 milioni di dollari

In prima posizione ancora un giovanissimo, Ryan Kaji, otto anni di cui già cinque “di carriera” alle spalle. Diventato popolare grazie divertenti video in cui recensisce giocattoli e si cimenta in esperimenti scientifici, in breve tempo è diventato un vero e proprio brand. Associati a lui infatti sono nati show televisivi, linee di abbigliamento e un catalogo di oltre 100 giocattoli. Il suo canale Youtube, Ryan’s World, è seguito da quasi 24 milioni di utenti. Il suo video più visto, qui di seguito, sta per raggiungere l’incredibile cifra di due miliardi di visualizzazioni.