Scoppia la moda del fitness “digitale”. Per voi una lista della top 10 tra applicazioni, siti e canali per ritrovare la forma senza dover andare in palestra.

Mettersi in forma? Per fare fitness non dobbiamo per forza iscriverci in una palestra. La frenesia della vita quotidiana ci toglie tempo, soprattutto quello che vorremmo dedicare a noi stessi. Abbiamo l’idea e la voglia di rimetterci in forma e di dedicare tempo all’attività sportiva, ma diventa quasi impossibile incastrare questo impegno preso con noi stessi con quelli per il lavoro, la famiglia e gli spostamenti.

Ad aiutarci per fortuna c’è il web: siti, applicazioni, canali Youtube sono sempre a portata di click. Basta avere uno smartphone ed il gioco è fatto, possiamo praticare ovunque ed in qualsiasi momento il fitness che vogliamo, seguendo i consigli dei più esperti. Abbiamo selezionato la top 10 di quello che offre il web. Voi dovete solo indossare pantaloncini e maglietta, pronti a sudare.

La Top 10 del web per tornare subito in forma

1) MypersonalTrainer, un canale Youtube con centinaia di esercizi

MyPersonalTrainer è un canale Youtube, ma anche un portale ricco di consigli per lo stare in forma. Sul canale vengono pubblicati quotidianamente diversi tipi di esercizi, di durata variabile e di intensità diversa. Pochi minuti per ogni lavoro e soprattutto la possibilità di non annoiarsi mai, testando sempre qualcosa di nuovo.

2) 7 minutes workout allenamento, per chi non ha mai tempo

Bastano 7 minuti al giorno per rimettersi in forma? Secondo questa famosissima app si. L’applicazione offre esercizi veloci e adatti ad ogni esigenza. Il programma si basa sull’Hitc, High intensity circuit training. Il circuito prevede 12 esercizi da 30 secondi ciascuno con 10 secondi di pausa tra uno e l’altro. Siete pronti?

3) Runtastic: una app dove registrare tutto il tuo sport

Non volete perdere nulla dei vostri esercizi e avete bisogno di controllare i vostri faticosi workout? Allora Runtastic fa per voi. Questa attività traccia gli allenamenti e analizza le statistiche di fitness e running. Non solo: la community è molto ampia e si può condividere con tutti le proprie sessioni.

4) Sworkit, il fitness? facciamolo facile

Un’altra app che punta a risultati sicuri. Si parte da un obiettivo da raggiungere, perdita di peso, crescita muscolare, aumento della flessibilità articolare o della resistenza. Ci sono diverse sezioni dedicate, con diversi esercizi a disposizione.

5) Addominali scolpiti in trenta giorni, per chi ama la “tartaruga”

Siete amanti delle tartarughe? Non quelle marine, parliamo di quelle addominali. In questo caso la app in questione fa al caso vostro. Non servono attrezzi, basta seguire animazioni e video istruzioni.

Canali Youtube, app e portali con tutti i segreti del Fitness

6) Bogilates, il canale dedicato agli appassionati di pilates

Sono quasi 5 milioni gli iscritti a questo canale Youtube. Migliaia di video dedicati al pilates, con centinaia di esercizi presentati da istruttori certificati.

7) Sweat, da Instagram il modo per sudare divertendosi

Kyla Itsines è partita da Instagram per creare una community al femminile dedicata al fitness. L’obiettivo è entrare in forma per la prova bikini: yoga, cardio e stretching: voi siete pronte?

8) Sfida Fitness 30 giorni, scommettiamo che ci riesci?

Il perfetto allenamento casalingo, adatto a tutti e da fare in qualsiasi momento. Ci sono 3 livelli, da principianti a pro e dopo i fatidici 30 giorni farete fatica a riconoscervi.

9) Keelo, per chi ha gli attrezzi a casa

Non amate gli esercizi a corpo libero e preferite utilizzare attrezzi? Questa app fa per voi: ci sono decine di allenamenti crossfit ad alta intensità, con molti video interattivi.

10) Benessere360, per stare bene a tutto tondo

Benessere fisico, ma anche uno stile di vita salutare. Questo portale offre tutta una serie di tutorial che vanno dagli esercizi, all’alimentazione, alla salute e all’estetica.