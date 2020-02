Emma Marrone debutta sul grande schermo: debutterà quest’oggi, infatti, ‘Gli anni più belli’ di Gabriele Muccino a cui ha preso anche parte nei panni inediti di attrice. E sfoggia un nuovo look che conquista i fans.

Emma Marrone sfoggia il nuovo look per ‘Gli anni più belli’, il nuovo film di Gabriele Muccino a cui prenderà parte e che uscirà oggi nelle sale italiane. Si tratterà per lei della primissima occasione sul grande schermo, in realtà proprio la primissima in generale nei panni di attrice.

Emma Marrone mostra il nuovo look al cinema

La cantante toscana ha postato la foto su Instagram col seguente messaggio: “Oggi esce al cinema ‘Gli anni più belli’… quanto lavoro e quante emozioni per entrare nella vita di ANNA! Armani è stato con me sul set in un momento davvero importante del mio lavoro”.

Emma non sarà la protagonista assoluta del film, ma si tratta comunque di una nuova sfida importante nonché il modo migliore per subentrare in questo nuovo mondo. La pellicola, del resto, avrà come protagonisti interpreti importanti come Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria.

Questi rappresenteranno quattro amici i quali, dal 1980 a oggi, ripercorreranno le tappe della loro vira con le scene che si svolgeranno tra Roma e Napoli. Continua così un anno magico per Emma, prossima a festeggiare i 10 anni di carriera. La rinascita definitiva dopo la recente guerra vita.