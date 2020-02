Diletta Leotta si inginocchia davanti al forno, ma il vestito è cortissimo: ecco la Foto della bellissima conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta continua a regalare spettacolo sui propri profili social. La bellissima conduttrice di DAZN, che proprio ieri era in compagnia di Manuera Arcuri, è apparsa infatti all’opera ai fornelli mentre prepara delle gustose lasagne. E’ la stessa bionda catanese ad annunciarlo a tutti i suoi follower, mentre mette a punto la sua tecnica e le sue doti culinarie. Procediamo, però, con ordine e proviamo a capire perché lo scatto in questione ha abbattuto il muro dei 200 mila line in pochissimi minuti.

Diletta Leotta ai fornelli, ma il vestito è cortissimo: la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta in ginocchio davanti al forno mentre indossa un vestitino cortissimo e intrigante. I suoi fan hanno così l’opportunità di ammirare le sue favolose gambe e i suoi piedi curatissimi e si sono sprecati immediatamente complimenti all’indirizzo della bellissima conduttrice televisiva. Ecco la Foto appena pubblicata da Diletta sul proprio profilo Instagram:

