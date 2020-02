Coronavirus scherzo in metropolitana, è questo quello che si vede nel video che sta girando in queste ore. La faccia delle persone coinvolte è sconvolta.

Coronavirus in metropolitana. L’ultima trovata di due giovani americani con un senso dell’umorismo parecchio particolare, che hanno deciso di alzare l’asticella dei propri video. Per questo i due amici si sono procurati delle tute NBC, dei vistosi guantoni gialli e delle mascherine per respirare. Sono quindi saliti sulla metropolitana del Queens, un quartiere di New York. I due hanno avvertito i passeggeri, visibilmente preoccupati per quello che trasportavano, che si trattava di una sostanza molto pericolosa. Nel contenitore trasparente, con un liquido rosso e schiumoso, i due hanno sostenuto apertamente di star portando il coronavirus per degli studi. Appena il coperchio è stato sollevato, in molti sono scappati nell’altro vagone. Ma il peggio doveva ancora arrivare.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, la Cina autorizza il rientro del 17enne

Coronavirus nella metro, il nuovo scherzo che terrorizza tutti- VIDEO

I due amici, che hanno architettato lo scherzo, non si sono affatto accontentati. Il loro piano era molto più malvagio e prevedeva di spingersi oltre. Chi conteneva il liquido pericoloso, infatti, ha fatto finta di essere scivolato ed ha riversato tutto il contenuto della scatola chimica sul pavimento del treno. Come si vede dal video in basso, le persone sono scappate terrorizzate dal fluido che scorreva nella loro direzione. Il coronavirus è un argomento molto serio e scherzarci non è qualcosa di molto carino da fare. Eppure sembra essere questo il nuovo trend per chi crea video in America.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, WhatsApp bloccato in Cina: la situazione