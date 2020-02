Coronavirus, le vittime sono 1369: i contagi toccano quota 60mila. L’emergenza non accenna a diminuire

Il bilancio delle vittime di un focolaio di coronavirus che sta investendo la Cina ha raggiunto almeno 1.369 unità, con oltre 60.000 persone infette.

Un massiccio picco di decessi e casi confermati è stato segnalato giovedì mattina ora locale, apparentemente a causa di una metodologia rivista per il conteggio dei casi.

Un uomo nelle Filippine e un uomo di 39 anni a Hong Kong segnano le uniche due morti al di fuori della Cina continentale.

Il virus, ora ufficialmente noto come COVID-19, si è diffuso in tutte le province e regioni della Cina e in almeno altri 25 paesi. Sia il bilancio delle vittime che il numero di pazienti infetti ora superano quelli dell’epidemia della SARS del 2003.

Il virus zoonotico potrebbe essere passato dagli animali alle persone in un mercato nella città di Wuhan. I ricercatori suggeriscono che il virus ha avuto origine nei pipistrelli e uno studio riporta che la malattia potrebbe essersi diffusa dalle pangoline (mammiferi) in via di estinzione alle persone.

Al di fuori della Cina, sono stati segnalati casi in Australia, Belgio, Cambogia, Canada, Finlandia, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Malesia, Nepal, Filippine, Russia, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Taiwan , Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam.

Finora gli Stati Uniti hanno riferito 14 casi, l’ultimo dei quali è stato confermato a San Diego, in California, il 12 febbraio. Anche in italia si sono segnalati diversi casi negli ultimi giorni, per ora senza decessi.

