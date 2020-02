Un locale nel Colorado, il Tom’s Diner, ha deciso di attuare una particolare misura per evitare le domande stupide da parte dei clienti

Da sempre il rapporto tra i clienti ed i camerieri non è tra i più semplici. A volte questi ultimi possono essere sgarbati, ma spesso i primi sono fin troppo pignoli, per usare un eufemismo.

A proposito di ciò il Tom’s Diner di Denver, in Colorado, locale con oltre venti anni di attività, è diventato famoso per uno scontrino alquanto particolare postato da un cliente. Il biglietto, tra le diverse voci, aveva “Domanda stupida: 38 centesimi”. Questa cosa è subito diventata virale, ma in molti si erano chiesti se fosse un fake. Vi confermiamo che non lo è.

Domande stupide sul conto, la spiegazione del locale

Questo gesto da molti è stato ritenuto cinico, ma il direttore di sala Hunter Laundry ha spiegato che è solo un modo simpatico di rapportarsi con i clienti. “Per mantenere le cose leggere, che è molto importante nel mondo di oggi”, dice. Laundry, tra l’altro nipote del fondatore Tom, spiega come suo zio 21 anni fa aveva già iniziato ad inserire la voce nel menù. Questa tassa ovviamente non è applicata sul conto di qualsiasi cliente faccia una domanda appena un po’ più sciocca, ma viene addebitata a tavoli un po’ più ‘movimentati’. “Quando abbiamo un buon tavolo divertente che interagisce con noi o quando ci chiedono specificatamente di questa aggiunta, è sempre divertente aggiungerlo”, ha detto Landry.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, la Cina autorizza il rientro del 17enne