La conduttrice Caterina Balivo si sfoga in diretta durante il programma Vieni da Me, dichiarando di non essere più corteggiata come una volta

La padrona di casa di Vieni da Me, programma che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 14, Caterina Balivo si è data ad uno sfogo in diretta. La donna, a quasi 40 anni, ha dichiarato di non essere più corteggiata e questo la lascia un po’ delusa. “Non mi fila nessuno e la cosa mi dà pure fastidio. Vorrei capire se è paura di mio marito o se sono diventata un cesso”.

I grandi desideri di Caterina Balivo

La conduttrice ha anche rivelato, sulle pagine di Oggi, quelli che sono i suoi più grandi desideri. Uno di questi è quello di creare un programma tv con suo marito: “Abbiamo cambiato idea cento volte e non ci siamo messi d’accordo. Lui non può pretendere di conoscere la televisione meglio di me, dai su. Insomma, abbiamo litigato e il programma è morto lì”.

La diversità di intenti con il marito ci sono anche nella sfera privata. “Non posso fare bilanci perché sono un’irrequieta.Vivo qui, ma vorrei essere altrove. Ho un lavoro e vorrei fare qualcosa di diverso. Sono mamma di due figli e desidero il terzo. Un altro figlio sarebbe bellissimo, lo farei domani. Questo significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari”.

Caterina però sa che un altro figlio potrebbe scompigliare gli equilibri appena trovati: “Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe anche togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto e (a vincere è, ndr) la testa, perché ho un marito che dice no”.

