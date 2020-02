Calabria, scossa di terremoto in provincia di Crotone: le ultime in merito a quanto accaduto proprio in queste ore a Cirò marina.

Trema ancora la terra in Italia, questa volta precisamente in Calabria. Lo riferisce in questi istanti ‘Fanpage.it’, secondo cui la scossa di terremoto di magnitudo di 3.2 sarebbe stata avvertita verso le ore 15:25 in provincia di Crotone, con epicentro nel comune di Cirò marina. Si tratta dell’ennesimo scossa avvertita in Calabria in questi giorni: la profondità stimata sarebbe di circa 20.5 Km.

Calabria, nuova scossa di terremoto

Da diverse settimane è in atto un vero e proprio sciame sismico sul versante adriatico della Calabria e un’altra scossa di magnitudo 3.4 è stata avvertita qualche giorno fa in provincia di Catanzaro. Ancora paura, dunque, in Calabria dove la terra trema ormai da diverse settimane: la speranza della popolazione è che la situazione possa tornare al più presto alla normalità.

