Jeff Bezos, il proprietario del colosso Amazon, si compra una villa da mille e una notte a Los Angeles, mettendo mano al portafogli: il costo è quasi di 200 milioni.

Per Jeff Bezos è stato come tirare fuori la somma per una pizza. Il proprietario di Amazon, l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di oltre 120 miliardi di dollari, ha acquistato una villa da mille e una notte a Los Angeles per 165 milioni di dollari.

Per il re dell’e-commerce si tratta di un acquisto letteralmente da cinema: la proprietà, grande oltre 3 ettari e mezzo, è stata infatti costruita negli anni ’30 dal co-fondatore di Warner Bros, Jack Warner.

La costruzione della stupenda villa è durata per oltre un decennio ed è dotata di terrazze, cottage separati per gli ospiti, un campo da tennis e addirittura un campo da golf.

Bezos compra una villa faraonica da un altro miliardario

La meravigliosa villa, l’acquisto immobiliare più costoso nella storia di Los Angeles, è stata acquistata da un altro miliardario. Bezos ha infatti comprato la proprietà da David Geffen, famoso produttore discografico con un patrimonio di oltre 9 miliardi di dollari. La villa era stata acquistata nel 1990 per 47 milioni.

In realtà l’acquisto non è stato così dispendioso per l’ultra miliardario. La cifra spesa costituisce infatti appena lo 0,15% del suo patrimonio. C’è da dire che anche negli Stati Uniti Amazon gode di un regime fiscale molto agevolato, visto che quest’anno pagherà 162 milioni di dollari a fronte di oltre 13 miliardi di profitti, per una tassazione effettiva dell’1,2%.