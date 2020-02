Immagini mozzafiato arrivano dalla Turchia: la bufera di neve investe il mare e la costa viene inghiottita. Ecco il video dello spettacolare evento naturale

Per la sezione di notizie curiose e particolari che accadono il giro per il mondo, oggi ci occupiamo di un fenomeno naturale molto spettacolare. In Turchia, nella città di Hopa, nella provincia di Artvin, che si affaccia sul Mar Nero, lo scorso 9 febbraio è accaduto un fatto davvero insolito. Una bufera di neve si è abbattuta sulla costa con grande violenza, tanto da formare una sorte di “muro” che pian piano è avanzato, fino a sotterrare il litorale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Messico, la spiaggia frana sotto ai piedi dei turisti – VIDEO

Turchia, bufera di neve sotterra il mare e la costa sparisce: le spettacolari immagini del fenomeno naturale

La scena, inquietante quanto spettacolare, è stata ripresa in un video in time-lapse da un abitante di Hopa, che ha dichiarato di non aver mai visto una bufera di neve di tale intensità in tutta la sua vita. Un vero muro si è abbattuto sulla costa, sotterrandola.

LEGGI ANCHE >>> Mare rosso a Napoli, l’assessore: “Fenomeno inspiegabile” – VIDEO

In tutta la Turchia è stato un gennaio freddissimo, con temperature record e abbondanti nevicate, soprattutto sulle coste del Mar Nero. Il Paese è stato invaso da correnti gelide artiche provenienti dalla Russia e che hanno innescato precipitazioni anche nelle zone marittime.