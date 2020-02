Una classifica delle app più scaricate nel mondo nei primi trentuno giorni del nuovo anno, sugli store Apple e Google. Social network protagonisti assoluti ma con molte sorprese.

Il nuovo anno è cominciato all’insegna dei social network, come si evince dalla classifica delle app più scaricate al mondo, giochi esclusi, stilata da Sensor Tower. I dati si riferiscono ai download effettuati nel mese di gennaio sulle due piattaforme di riferimento, App Store per il mondo Apple e Google Play per quanto riguarda i device Android.

Al primo posto troviamo l’app più in voga tra i giovanissimi, TikTok, leader indiscussa in su entrambi gli store con 104.7 milioni download complessivi, numero ancor più grande se si pensa che si tratta di un incremento del 46% rispetto ai numeri di gennaio 2019. Ad installare il social dei brevi video sono stati prevalentemente i giovani indiani (34% del totale) e brasiliani (10%).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp si aggiorna, migliaia di cellulari non saranno compatibili

Social network protagonisti nella classifica delle app più scaricate

Quando si parla di social network non può mancare Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e presente in questa classifica in ben quattro diverse posizioni: a guidare il quartetto è Whatsapp, l’app di messaggistica istantanea per eccellenza, con oltre 90 milioni di download a gennaio 2020 e in aumento del 10% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Seguono le altre tre app del colosso di Menlo Park, Facebook, Instagram e Messenger. Impossibile non fare un plauso a Zuckerberg per le acquisizioni messe a segno nel corso degli anni: Instagram nel 2012, per la cifra di un miliardo di dollari, e Whatsapp nel 2014, per 16 miliardi di dollari poi levitati a 19 miliardi complessivi. Non entrano invece in classifica Twitter e Linkedin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> iPhone 12, i dettagli sull’ultimo gioiello di casa Apple

Video, Netflix non sfonda su Google Play

Nella classifica delle app più scaricate un posto è riservato ovviamente a Youtube. Non presente tra i download su Google Play in quanto “accessorio di serie” sui device Android (idem per Gmail), ma saldamente al secondo posto su quelli Apple. Esclusiva della classifica riferita all’App Store infine anche per Netflix: il provider di contenuti conquista infatti il cuore dei possessori di iPhone e iPad ma non fa breccia nell’universo Android.