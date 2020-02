Generare acqua dall’aria circostante in modo semplice, per ridurre l’impatto ambientale degli uffici e supportare l’aiuto ai paesi in via di sviluppo



Creare acqua dall’aria. E’ quello che fa il generatore Skywell realizzato da Sharp, in grado appunto di produrre oltre 18 litri di acqua al giorno sfruttando semplicemente l’aria circostante. Un’invenzione altamente ecologica nata con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli uffici, andando a sostituire i classici distributori o, ancor peggio in quanto ad inquinamento, le innumerevoli bottigliette di plastica. Pensato per essere di semplice utilizzo e facilmente trasportabile, è sufficiente collegare lo Skywell ad una sorgente elettrica, a tutto il resto penserà la tecnologia al suo interno.

Skywell, filtri e tecnologia per generare acqua dall’aria

Poco importa se l’aria circostante non è delle migliori in quanto a qualità, il generatore di Sharp è infatti dotato di un avanzato sistema di purificazione e filtraggio capace di restituire acqua perfettamente potabile. Sei filtri, due lampade ultraviolette ed il trattamento all’ozono, insieme ad un monitoraggio costante, per eliminare la presenza di batteri, inquinanti atmosferici e polveri varie.

L’aria prelevata dal generatore viene fatta condensare su di una superficie fredda, dando come risultato acqua potabile. A influire sulla quantità di acqua prodotta è quindi anche l’umidità dell’ambiente circostante; in caso di aria molto secca è comunque possibile collegare allo Skywell una sorgente esterna aggiuntiva per garantire la normale distribuzione.

Generatore d’acqua, dall’ufficio alle zone del mondo in difficoltà

Oltre agli aspetti ecologici e ambientali il generatore può contribuire attivamente ad aiutare quelle comunità in cui disporre di acqua potabile è una delle priorità assolute. Poter produrre ogni giorno diversi litri di acqua dall’aria circostante, a patto ovviamente che sia possibile alimentare il macchinario, non è cosa da poco.

Su questo fronte l’azienda si è impegnata ulteriormente, celebrando il lancio del generatore con una donazione finalizzata alla costruzione di un pozzo e una pompa per fornire acqua potabile ad un villaggio etiope.