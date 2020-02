Tragedia in provincia di Siracusa: un piccolo aereo precipita e prende fuoco: due morti nello schianto. I dettagli dell’incidente

Grave incidente, con conseguenze mortali, in provincia di Siracusa. Questa mattina un aereo di piccole dimensioni è precipitato nelle campagne tra Francofonte e Lentini e nello schianto a terra ha preso immediatamente fuoco. A bordo del velivolo c’erano due persone ed entrambe sono morte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la polizia locale con gli uomini della squadra mobile della Questura di Siracusa, e i Vigili del Fuoco, ma per due uomini non c’era più nulla da fare.

Siracusa, precipita piccolo aereo, due morti nello schianto: i dettagli dell’incidente

L’aereo precipitato, un Tecnam P2002, era decollato per un volo di addestramento dall’Aeroclub di Catania e a bordo c’erano un’istruttore esperto e un giovane allievo. Per cause ancora sconosciute il velivolo ha perso improvvisamente quota ed il pilota non è riuscito ad evitare lo schianto al suolo.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta, mentre sul caso stanno indagando anche gli ispettori dell’Agenzia nazionale di sicurezza volo e l’Ente nazionale aviazione civili. Non è il primo caso di incidenti aerei di mezzi leggeri, la maggior parte delle volte privati e pilotati dagli stessi proprietari.