La Samsung lancia la sfida alla Apple e presenta il Galaxy S20: tre versioni, e super fotocamera. Scopriamo caratteristiche e prezzo dello smartphone

Samsung rilancia la sfida alla Apple e alza ufficialmente il velo sul nuovo Galaxy S20. Lo smartphone coreano rivoluziona il precedente S10, presenta una quadcamera, quadrupla fotocamera, connessione 5G e nuove caratteristiche. L’ambizione è di prendere lo scettro di migliore cellulare attualmente in commercio. In attesa della risposta dei concorrenti il nuovo device sarà venduto in tre versioni S20, S20+ e S20 Ultra, a partire da 929 euro.

Nuovo Samsung S20, caratteristiche e prezzo

Andiamo a scoprire il nuovo gioiello prodotto dalla Samsung. In tutte e tre le versioni è presente l’Infinity-O Display, uno schermo senza bordi offerto in tre taglie diverse. Quello dell’S20 base ha una diagonale di 6.2 pollici. L’S20+ offre una grandezza di 6,7 pollici, mentre il top di gamma S20 Ultra arriva a ben 6.9 pollici. Tutti hanno una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione di 3200X1440 pixel.

Tutti e tre gli smartphone sono dotati di una modem 5g che consentirà di connettersi alle reti di ultima generazione attualmente in fase di implementazione anche in Italia. La quinta generazione consentirà un collegamento al web ultra veloce e soprattutto di connettersi ai dispositivi indossabili che usciranno a breve.

Nuovo Galaxy, fotocamera da ben 108 megapixel

La vera rivoluzione presentata da Samsung con la nuova serie S20 è però quella delle fotocamere. I tre smartphone puntano decisamente verso un miglioramento netto della qualità fotografica.

L’S20 è dotato di una tripla fotocamera posteriore: un ultra grandangolare da 12 megapixel, 120° di ampiezza di campo e focale 2.2, un grandangolare 12mp, 79° e F 1.8 e infine un teleobiettivo da 64mp, 76° e F 2.0.

L’S20+ introduce una quadcamera posteriore: un ultra grandangolare da 12mp, 120° e F 2.2, un grandangolare da 12mp, 79° F 1.8, un teleobiettivo da 64mp, 76° e F 2.0 e infine un sensore di profondità TOF per i ritratti. Stesse caratteristiche per il flagship di casa Samsung, S20 Ultra, che è però dotato di un sensore da 108mp per scattare immagini ad altissima risoluzione o per sfruttare al meglio lo zoom digitale.

I prezzi: cellulari S20 da 929 fino a 1379 euro

Ampliate anche le dimensioni delle batterie, tra 4000 e i 5000 ampere per garantire di arrivare a fine giornata. Nessun problema per quanto riguarda la potenza: i tre smartphone sono dotati di processori di ultma generazione e una ram che arriva fino a 16gb, mentre la memoria interna è di 128 gb per S20 e S20+ e di 256 gb per S20 Ultra.

Parliamo infine di prezzi: S20 in versione 4G è in vendita a un prezzo di 929 euro, mentre per la versione 5G si sale a 1029 euro. L’S20+ ha un costo di 1029 euro per il modello 4G e di 1129 euro per il 5G. Infine il top di gamma S20 Ultra ha un prezzo consigliato di 1379 euro.