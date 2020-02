Continuano ad essere incerto il meteo in questo febbraio anomalo. Avanza l’alta pressione, ma tutto potrebbe cambiare a San Valentino con nuove piogge.

Continua a regnare l’incertezza sulla nostra penisola. Arrivati quasi a metà febbraio, infatti, le condizioni meteorologiche non riescono ancora a delinearsi tra giornate in cui regna l’alta pressione e piogge inaspettate.

Così se nei prossimi giorni ci sarà prevalentemente bel tempo, il tutto potrebbe essere spezzato da un’improvvisa perturbazione di San Valentino, pronta a portare piogge sparse sull’Italia. Nel frattempo un’alta pressione ostinata continua a tenere lontano l’inverno dall’Italia.

Dopo un lunedì incerto ed un martedì in cui ha iniziato a far sentire i suoi effetti la pressione, anche in quest mercoledì dovrebbe vincere il caldo. Le temperature continueranno ad essere al di sopra della media rispetto ad un solito mese di febbraio Andiamo a vedere che giornata ci aspetta e quali saranno le sue condizioni meteorologiche.

Meteo, mercoledì 12 febbraio

Quella di oggi sarà una giornata di transizione, con una situazione atmosferica piuttosto secca su tutta la penisola. Infatti avremo un tempo in prevalenza soleggiato, con tratti nuvolosi e condita da qualche nevicata sui settori alpini. Andiamo quindi ad analizzare la situazione meteorologica settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, si confermerà una situazione stabile, senza troppe sorprese. Il sole scalderà la giornata su gran parte delle regioni già dalle prime ore del mattino. Solamente le Alpi presenteranno qualche nuvola e nebbie al primo mattino sulla Val Padana. Le temperature calano leggermente con massime che si aggirano tra gli 11 ed i 15 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, sorprendentemente, aumenteranno le nuvole. La situazione rimarrà tranquilla, ma il cielo sarà di gran lunga più nuvoloso rispetto a quello settentrionale. Le maggiori nuvolosità le troveremo sui rilievi appenninici, ma è scongiurata la presenza di fenomeni. Le temperature scendono leggermente, con massime tra i 13 e 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia la situazione risulterà maggiormente variabile. Qui infatti arriveranno le umide correnti occidentali, che porteranno cieli grigi su tutto il meridione. Nonostante il cielo minaccioso, non troveremo piogge neanche qui in una giornata che si prospetta tranquilla. Le temperature diminuiscono anche qui, con massime dai 13 ai 19 gradi.

