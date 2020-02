Il presidente Donald Trump vuole tornare sulla Luna e ha chiesto al congresso americano 25 miliardi di dollari l’anno per la Nasa: il 2024 è la data prescelta.

Donald Trump vuole riportare l’uomo sulla Luna. Dopo aver festeggiato il 20 luglio del 2019 i 50 anni dal primo allunaggio dell’uomo, La Nasa punta a poggiare nuovamente il piede sul satellite della Terra entro il 2024.

Per questo il presidente americano ha chiesto fondi al Congresso, il parlamento americano, con un aumento degli stanziamenti per l’ente spaziale americano, che passerebbero da 21 a 25 miliardi di dollari.

Trump chiede 25 miliardi l’anno per il programma lunare

Attualmente la Nasa ha una dotazione annuale di 21 miliardi di dollari e l’aumento di sarebbe destinato a finzanziare il progetto per i lander, i sistemi di atterraggio. L’obiettivo del presidente è tornare sul terreno lunare entro il 2024, ovverosia prima della fine del suo possibile secondo mandato presidenziale.

Jim Bridenstine, capo della Nasa, ha spiegato che il progetto Luna è propedeutico per poter raggiungere successivamente Marte negli anni successivi, probabilmente entro il 2033. Entro questa data infatti gli americani vorrebbero mandare un equipaggio in orbita attorno al Pianeta Rosso, un primo passo verso una possibile base permanente.

Non c’è però certezza sull’approvazione dei fondi. In passato Camera e Senato hanno bocciato le richieste di finanziamento presentate dall’attuale presidente degli Usa.

AAA la Nasa cerca astronauti da mandare sulla Luna

Intanto la Nasa cerca di farsi trovare pronta e per questo ha aperto un bando per incrementare il numero di astronauti che entreranno nel progetto Artemis. Tra i requisiti, oltre la cittadinanza americana, è necessario un master in scienze o ingegneria e almeno 1000 ore di volo certificate come comandate di un aereo.