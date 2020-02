L’inquinamento atmosferico per i combustibili fossili ha dei costi terribili in termini di vita e denaro: l’analisi di Greenpeace

Greenpeace ha realizzato un’importante e lunga analisi riguardo l’inquinamento atmosferico dovuto in gran parte ai combustibili fossili. Sono circa 4,5 i milioni di morti prematuramente e 2.900 miliardi di dollari (8 miliardi al giorni) i costi da sostenere a causa dell’inquinamento. La situazione è critica anche per l’Italia dove i costi si attestano sulle 56 mila morti e 61 miliardi di dollari. Il dato a livello mondiale sui decessi per inquinamento supera del triplo quelli per motivi come gli incidenti stradali.

Solo le polveri sottili costano 1,7 miliardi in giorni di malattia e lavoro. L’esposizione ad esse porta anche a patologie come l’ictus e la morte per infarto (600 mila all’anno). Inoltre, circa 40 mila bambini sotto i 5 anni muoiono per l’esposizione alle polveri. Anche il biossido di azoto derivato dalla combustione di fossili si lega ai circa 4 milioni di casi di asma all’anno ed a 500 mila decessi prematuri. A Livello mondiale sono Cina, Stati Uniti ed India a sostenere, in termini economici, i costi più elevati. Rispettivamente 900, 600 e 150 miliardi di dollari all’anno.

Combustibili fossili, la soluzione all’inquinamento

Tra le soluzioni, come riporta Greenpeace, ci sono i sistemi di trasporti a basse emissioni e la diffusione delle energie rinnovabili, ma non solo. Inoltre, ogni dollaro speso per la protezione dell’ambiente, dovrebbe generarne circa 30 di guadagno.

“Benefici economici dovuti alla riduzione dell’inquinamento atmosferico di questi tipo sono osservabili sia nei Paesi ad alto reddito che in quelli a basso reddito”, spiegano.

Inoltre, secondo una ricerca del Proceedings of the National Academy of Sciences, un importante e duraturo abbandono dei combustibili fossili con l’utilizzo di energia pulita potrebbe ridurre fino a 2/3 le morti premature per l’inquinamento atmosferico nel mondo.

