F1, annullato il Gp della Cina: troppo alto il rischio legato al coronavirus anche nella zona di Shanghai

Il coronavirus continua a mietere vittime in Cina. Il computo generale dei morti ha superato le 1100 unità, così come i contagi che hanno raggiunto quasi quota 50.000. Tutto ciò non può non avere ripercussioni sulla vita quotidiana, non solo all’interno della Repubblica Popolare ma anche nel mondo occidentale. Voli da e per la Cina cancellati, misure sanitarie straordinarie, quarantena per gli infettati e cure approfondite. Possibili vaccini si stanno testando in laboratorio, lasciando la speranza che a breve si possa interrompere questa pandemia dai confini globali.

Ora anche il mondo dello sport inizia a fare i conti con il patogeno 2019-nCoV, e non poteva essere altrimenti. La Formula 1 ha deciso di adottare misure straordinarie in vista dell’imminente inizio del prossimo campionato del mondo. Secondo l’ultima indiscrezione del “Times”, il GP della Cina, in programma il prossimo 19 aprile, verrà cancellato per i rischi legati al coronavirus. Il quarto appuntamento del mondiale non verrà disputato nella data originariamente stabilita e potrebbe essere recuperato più in là. Sarebbe inoltre in dubbio anche la precedente tappa del 5 aprile in Vietnam.

F1, Gp della Cina annullato: troppo alto il rischio coronavirus

In una nota la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) afferma: “In vista della continua diffusione del nuovo coronavirus e dopo continue discussioni con la Federazione degli sport automobilistici e motociclistici della Repubblica popolare cinese (CAMF) e l’Amministrazione dello sport di Shanghai, il promotore cinese del Grand Prix, Juss Sports Group , ha richiesto ufficialmente il rinvio del Grand Prix cinese FIA ​​Formula 2020“.

“La FIA, insieme alla Formula 1, ha deciso congiuntamente di accettare questa richiesta e di posticipare il Gran Premio della Cina, originariamente previsto per il 19 aprile. A seguito delle continue preoccupazioni per la salute e con l’Organizzazione mondiale della sanità che ha dichiarato il coronavirus un’emergenza sanitaria globale, la FIA e la Formula 1 hanno adottato queste misure al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, dei partecipanti al campionato e dei tifosi, che rimane la primaria preoccupazione“.

Il gran premio è l’ultimo di una serie di eventi che sono stati cancellati a causa del coronavirus. Le autorità di Shanghai hanno sospeso gli eventi sportivi locali nella città all’inizio di questo mese. La Formula E non disputerà la sua tappa a Sanya e anche i Campionati mondiali di atletica leggera di Nanchino sono posticipati, entrambi gli eventi si terranno a marzo. Nella speranza che l’emergenza sia finalmente terminata.

