Elisabetta Canalis ha deciso di festeggiare alla grande San Valentino e per l’occasione sfoggia anche un capo che ha mandato in tilt i suoi follower

Elisabetta Canalis e Instagram, praticamente la sua seconda casa. Qui la showgirl sarda racconta tutte le sue esperienza, è qui che raccoglie i suoi pensieri e sempre qui tiene informati i suoi fan su tutto quelo che le succede. Questa volta però ha voluto fare un regalo speciale per San Valentino, anche se in fondo rientra nei suoi doveri di testimonial.

Nella ultime ore infatti l’ex Velina ha postato un’immagine sensualissima. Un completo intimo di un notissimo marchio italiano indossato con classe e grande stile. Non sappiamo se è quello che metterà la sera del 14 febbraio, una festa da passare insieme al marito Brian Perri. Ma di sicuro la bella Eli ancora una volta ha fatto centro. Sono infatti quasi 120mila in poche ore i ‘like’ all’immagine e migliaia anche i commenti.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, c’eravamo tanto amate

Elisabetta Canalis sta vivendo un periodo certamente positoivpo e felice, ma c’è un’ombra nella sua vita privata. Ormai sembra che la frattura con Maddalena Corvaglia sia insanabile. Eppure quando aveva compiuto 40 anni, uno dei messaggi più forti e appassionati le è arrivato da Maddalena Corvaglia: “Ti sopporto da quando avevi 20 anni. È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang… ( per fortuna ?) Insieme nelle gioie , nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. 20 anni di battibecchi e complicità. Sono fortunata ad averti nella mi vita, sarda maledetta!”.

Adesso non è più così e già da qualche tempo. I sospetti circolavano da diverse settimane: la Canalis felice e sorridente in compagnia di diverse donne, ex colleghe ma non solo. Maddalena invece insieme al nuovo compagno e alla figlia, ma lontana anno luce da Elisabetta. Ora gli indizi si sono trasformati in certezze.

Perché a confermarlo è stata direttamente la showgirl sarda intervistata da ‘Chi’: “La Corvaglia? Un argomento molto delicato. Onestamente di questa cosa preferirei non parlare”. Eppure due anni fa, poco dopo la separazione da Stef Burns, Maddalena si era trasferita a Los Angeles e lì aveva aperto una palestra di lusso insieme all’amica. Un progetto adesso tramontato e che ha lascviato strascichi pesanti.