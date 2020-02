Diletta Leotta e Manuela Arcuri danno spettacolo: la maglia è trasparente come si vede nella foto appena pubblicata su Instagram.

Sono sicuramente tra le donne più corteggiate e intriganti del panorama televisivo italiano e insieme possono risultare devastanti. Diletta Leotta e Manuela Arcuri hanno appena pubblicato una Foto in cui appaiono sorridenti e in grandissima forma. “Diletta ed io dopo la diretta, grazie per la bella esperienza ..a presto!!!💣❤️👍🏻“, la didascalia della Arcuri allo scatto in compagnia della bellissima conduttrice di DAZN, reduce dal successo al Festival di Sanremo.

Diletta Leotta e Manuela Arcuri da urlo insieme: la Foto

Nella Foto in questione, Diletta Leotta e Manuera Arcuri si abbracciano e conquistato i follower con un sorriso davvero contagioso. La maglia trasparente della bella siciliana, poi, ha completato l’opera e scatenato la reazione dei tantissimi fan, che hanno riservato complimenti e parole al miele alle due fantastiche ragazze. Ecco la FOTO appena pubblicata su profilo Instagram di Manuela Arcuri:

