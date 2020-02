Brivido Diletta Leotta: il décolleté che balla fa impazzire i follower come mostra questo video della bellissima conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta torna sotto i riflettori e mette in mostra una forma fisica davvero invidiabile. La bellissima conduttrice di DAZN, che è reduce dal grandissimo successo al Festival di Sanremo 2020, continua a deliziare tutti i suoi follower e non solo su Instagram con foto intriganti e video da vedere assolutamente con la massima attenzione. E l’ultima delle sue Instagram Stories ha letteralmente mandato in tilt il web e tutte le persone che la seguono (al momento si contano addirittura 6 milioni di Follower, un numero davvero pazzesco).

Brivido Diletta Leotta: il décolleté che balla nel Video

Nel Video in questione, si vede la stupenda Diletta Leotta allenarsi duramente in palestra: la bellissima catanese non fa nulla per nascondere le sue forme perfette e sinuose e anche il décolleté emerge in tutto il suo splendore. Un Video che ha fatto immediatamente breccia nel cuore dei suoi fan e che merita di essere ancora una volta condiviso. Eccolo:

