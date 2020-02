Autista denunciato dai passeggeri dopo che aveva cercato di vendere loro dei biglietti falsi. Una storia che ha dell’incredibile.

Sempre più spesso in Italia si parla del problema legato agli autobus ed ai biglietti. In tantissimi, ogni giorno, salgono sui mezzi pubblici incuranti del fatto che bisogni pagare un biglietto per usufruirne, anche se non ci sono i tornelli. Questa mancata affluenza di denaro all’interno delle casse delle agenzie di trasporti si trasforma in un servizio offerto ai cittadini parecchio inferiore alle più minime aspettative. E ciò ovviamente crea un circolo vizioso tra persone che non pagano per servizi carenti e servizi che non possono migliorare senza che le persone paghino. Un autista piemontese, però, ha cambiato tutto, apportando di fatto un danno doppio condito di beffa ad entrambe le parti appena analizzate.

Autista denunciato dai passeggeri: vendeva falsi biglietti sul bus

La tratta di competenza dell’uomo di cui parliamo era una delle principali arterie della Verbania, in Piemonte. Qui un conducente di autobus costringeva chi saliva a bordo a pagare il biglietto. Un gesto molto nobile, da vero tutore della legge che si interessa della propria compagnia. Non fosse per il fatto che i biglietti non erano quelli ufficiali, ma li stampava lui, da casa. Il tutto ovviamente intascandosi i soldi che garantivano i pendolari, che fidandosi di lui sborsavano senza fare troppe storie. Alcuni però, guardando bene il biglietto, hanno compreso che si trattava di un pezzo si carta stampato da casa, e non di un vero e proprio ticket ufficiale. Immediatamente hanno denunciato il tutto alla polizia ed ora sono in attesa di un giudizio per quanto accaduto.

