Massimiliano Allegri potrebbe tornare su una panchina di Serie A. Andiamo a veder che proposta ha ricevuto il mister livornese già corteggiato dalla Premier

Massimiliano Allegri ah deciso di prendersi un anno sabbatico per la stagione 2019-20, questo però non l’ha allontanato dal calcio. Infatti il mister continua a ricevere il corteggiamento di varie squadre, specie dalla Premier League.

Eppure nonostante varie proposte per un rientro a stagione in corsa, il mister continua a tenersi lontano dal campo da gioco. Nelle ultime ore, alla corsa per Allegri si è inserita un’altra concorrente, una squadra di Serie A, scopriamo chi è.

Allegri, il Milan pensa al grande ritorno: la proposta di Gazidis

Si sa quello del Milan di quest anno è un anno strano. Una squadra molto giovane che alterna buone prestazioni a gare da dimenticare. La prova di tutto ciò è la partita contro l’Inter, dominata nel primo tempo e trasformatasi in incubo nella seconda frazione di gioco.

Così dopo l’esonero ad inizio stagione di Marco Giampaolo e l’ingresso di Stefano Pioli, il Milan sperava in un cambio di rotta, che c’è stato ma parzialmente. Infatti i rossoneri hanno si conquistato qualche punticino in più, ma ancora faticano in campo.

Così i dirigenti rossoneri non sembrano vedere Pioli come allenatore del Milan anche nella prossima stagione. I rossoneri allora pensano ad un suo grande ritorno, anche se comporterebbe uno sforzo economico non indifferente Infatti il Milan, nel caso di ingaggio del mister sei volte campione d’Italia, si troverebbe a pagare tre allenatori fino al 2021, un vero e proprio disastro.

D’altro canto però il mister non sarebbe del tutto convinto nell’affrontare l’esperienza inglese, ed allora sullo sfondo si presenta un ritorno in Serie A.

Ma attenzione perchè i rossoneri non sono gli unici a volere il tecnico livornese. Infatti nelle ultime ore anche la Juventus avrebbe pensato ad un clamoroso ritorno, a causa dei rapporti non idilliaci con Maurizio Sarri. Vedremo nei prossimi giorni se qualcosa cambierà e se il Milan sarà disposto a fare un nuovo sacrificio economico.

L.P.

