WhatsApp, nuovo messaggio truffa: ecco di cosa si tratta e cosa fare per evitarlo

Su WhatsApp non si può mai stare tranquilli. L’App di messaggistica più famosa del mondo è soggetto a continui hackeraggi per violare la privacy dei propri utenti. Purtroppo ogni tanto ci troviamo a dover far fronte a dei tentativi di violare la nostra privacy, nei modi più disparati. La sicurezza del gruppo Facebook ha fatto passi da gigante in tal senso, ma non tutto è ancora blindato al 100%. Proprio nelle ultime ore infatti, sta circolando un nuovo messaggio truffa che può creare diversi danni ai nostri profili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, cancellata la Modalità Vacanza: cosa cambia

WhatsApp, nuovo messaggio truffa: ecco come evitarlo

E’ stato segnalato in circolazione un messaggio esca su WhatsApp. Il testo arriva da contatti sconosciuti e recita più o meno così: “Mi puoi aiutare per favore? Riceverai subito un SMS. Avrei bisogno di ricevere il codice contenuto nel messaggio?”. Si tratta a tutti gli effetti di un testo phishing “esca”, per violare la privacy del nostro account. Qualora dovessimo rispondere, l’applicazione genera un codice di 6 cifre. Se noi dovessimo girare tale codice in risposta, autentificheremmo l’applicazione su un altro dispositivo. In questo modo si consegna a tutti gli effetti il proprio profilo ad un’altra persona, che ne ha libero accesso. Sul sito ufficiale dell’app di messaggistica si fa menzione di ciò, lanciando il monito: “Non condividere il codice di verifica via SMS di WhatsApp con nessuno, nemmeno con amici o familiari“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp si aggiorna, migliaia di cellulari non saranno compatibili